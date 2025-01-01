Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Meine besten Freunde

SAT.1Staffel 6Folge 27
Meine besten Freunde

Meine besten FreundeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 27: Meine besten Freunde

44 Min.Ab 12

Eine 30-Jährige macht auf der Suche nach einem Hauseingang eine schreckliche Entdeckung: Hinter den Mülltonnen schauen ein paar Füße mit kaputten Schuhen hervor! Sie ist sich nicht sicher, ob die Person noch lebt und bittet die Polizei um Hilfe. - Die Polizisten werden zu einer Grundschule gerufen: Die Autoscheibe einer Lehrerin wurde mutwillig zerstört! Sie hat auch schon einen Verdacht, wer der Täter ist - doch liegt sie mit ihrer Vermutung richtig?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen