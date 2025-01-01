Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 31
45 Min.Ab 12

Die Beamten werden zu einem Auffahrunfall gerufen. Dort angekommen, bietet sich ihnen ein grausames Bild: Auf der Straße sind neben zwei Kindersitzen auch Blutspuren zu finden. - Eine 42-Jährige wird in einem Café überfallen und ihrer Handtasche beraubt. Die Polizisten finden die Handtasche schnell wieder, doch eine wichtige Sache fehlt. - Als die Leiterin eines Kinderspielparadieses morgens die Tür aufschließt, hört sie ein lautes Husten! Ist ein Einbrecher im Indoor-Spielplatz?

