SAT.1Staffel 6Folge 46
Folge 46: Die beklaute Kleptomanin

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau ruft die Polizei zu einem Parkhaus: Sie war mit ihrer Schwester gerade auf dem Weg zum Auto, als wie aus dem Nichts plötzlich zwei schwarz gekleidete Männer mit Scream-Masken auf sie zugerannt kamen. - Auf Streife sehen die Beamten, wie eine Lehrerin bei dem Versuch zwei streitende Schüler zu trennen, von einem Jungen in der Magengegend geschlagen wird und dann zusammenbricht.

