Auf Streife
Folge 46: Die beklaute Kleptomanin
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau ruft die Polizei zu einem Parkhaus: Sie war mit ihrer Schwester gerade auf dem Weg zum Auto, als wie aus dem Nichts plötzlich zwei schwarz gekleidete Männer mit Scream-Masken auf sie zugerannt kamen. - Auf Streife sehen die Beamten, wie eine Lehrerin bei dem Versuch zwei streitende Schüler zu trennen, von einem Jungen in der Magengegend geschlagen wird und dann zusammenbricht.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1