SAT.1Staffel 6Folge 48
45 Min.Ab 12

Katastrophe im Kosmetikstudio: Eine Kundin ist sich sicher, dass sie mit Absicht entstellt worden ist! Bestätigt sich ihr Verdacht? - Eine Radfahrerin benachrichtigt die Polizei: Sie hat soeben eine Jugendliche angefahren, die vor ihrem Rad zusammengebrochen ist. - Die Beamten rücken zu einem Einbruchdiebstahl aus. An der fraglichen Wohnung angekommen, entdecken sie einen verdächtigen Aushang: "Alles muss raus! Geschenkt!" Wer hat die Wohnung zum Plündern freigegeben?

SAT.1
