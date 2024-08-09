Auf Streife
Folge 51: Einsatz im Hort
44 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 12
Eine Achtjährige ruft eigenständig die Polizei aus einem Hort an, weil sie angeblich bedroht wird. Was steckt dahinter? - Als ein Schüler nach der Schule den Buchladen seines Vaters aufsucht, erwartet ihn ein fürchterlicher Anblick: Eine reglungslose Frau liegt im Hinterzimmer! - Eine Joggerin wird Opfer eines Exhibitionisten. Doch der Mann hat nicht damit gerechnet, dass die Frau so mutig reagiert. - Eine 38-Jährige alarmiert die Beamten: Ihr Haus wurde komplett verwüstet.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1