Auf Streife
Folge 55: Burn, bayb, burn
44 Min.Ab 12
Aus Sorge um ihren Ehemann ruft eine Frau die Polizei. Ihr Gatte ist gerade in einen handfesten Streit mit zwei anderen Männern geraten. - Eine extrem wütende 25-Jährige randaliert vor dem Haus einer 53-Jährigen. Sie hat allerdings überhaupt keinen Schimmer, wer diese Wüterin ist. - Eine 31-Jährige meldet eine Körperverletzung: In einem Versicherungsbüro hat ein Mann aus einem unerklärlichen Grund den Chef niedergeschlagen!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
