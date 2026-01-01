Zum Inhalt springenBarrierefrei
Husch, Husch ins Körbchen

43 Min.Ab 12

Die Polizisten müssen während ihrer Streifenfahrt mitansehen, wie ein Kinderwagen die Treppe hinunterstürzt. Der Schock sitzt tief! - Eine aufgebrachte junge Frau wählt den Notruf: Ihr Freund wird soeben von einem Taxifahrer verprügelt. - Ein Anruf wegen Ruhestörung führt die Beamten zu einem Ingenieurbüro. Vor Ort kommt ihnen direkt der beschwipste Firmenchef entgegen. - Auf Fußstreife werden die Polizisten von einem kleinen Jungen angesprochen.

