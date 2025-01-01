Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 15
44 Min.Ab 12

Eine Mutter sorgt sich um ihren Sohn: Er hat ein Date mit einer Internetbekanntschaft und hat sie panisch angerufen! - Eine Friseurin wird betrunken auf dem Boden des Salons gefunden. Alle Indizien weisen auf eine Party hin. - Auf einem Spielplatz sind ätzende Reinigungsmittel verstreut worden. War es der kinderhassende Stadtreiniger? - An einem Mehrfamilienhaus gerät ein Mann ins Visier der Polizei, weil er ständig auf eine Klingel drückt.

