Auf Streife
Folge 8: Bus bald
44 Min.Ab 12
In einem Stehcafé wird ein Mann mit heißem Kaffee übergossen. Derweil wird der Bus der Angestellten gestohlen, doch ihre Tochter sitzt noch im Wagen! - Der Präsident einer Kleingartenanlage wurde mit einer Heckenschere verletzt. Sofort gerät sein Konkurrent in Verdacht ... - Weil eine Teenagerin nicht wie ein Lustobjekt behandelt werden möchte, verkleidet sie sich als Junge ... - Eine fleißige Sekretärin gerät unter Verdacht, Ritalin zur Leistungssteigerung zu nehmen ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1