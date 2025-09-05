Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Schultütchen-Report

SAT.1Staffel 9Folge 4vom 05.09.2025
Schultütchen-Report

Schultütchen-ReportJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 4: Schultütchen-Report

44 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12

Die Beamten werden zu einer Berufsschule gerufen, an der mit Gras gedealt wird. Ausgerechnet der Sohn der Lehrerin gerät unter Tatverdacht! - Auf Fußstreife müssen die Polizisten einen Überfall auf einen Flaschensammler aufklären. - Da ein Pärchen stets lauten Sex hat, greift ein Nachbar zum Pappmaché und attackiert mit einer Ballschleuder das Paar. - Das Abschluss-Outfit einer jungen Schneiderin wurde mutwillig zerstört. Sofort fällt der Verdacht auf die Mitstreiterinnen.

