Auf Streife
Folge 4: Schultütchen-Report
44 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12
Die Beamten werden zu einer Berufsschule gerufen, an der mit Gras gedealt wird. Ausgerechnet der Sohn der Lehrerin gerät unter Tatverdacht! - Auf Fußstreife müssen die Polizisten einen Überfall auf einen Flaschensammler aufklären. - Da ein Pärchen stets lauten Sex hat, greift ein Nachbar zum Pappmaché und attackiert mit einer Ballschleuder das Paar. - Das Abschluss-Outfit einer jungen Schneiderin wurde mutwillig zerstört. Sofort fällt der Verdacht auf die Mitstreiterinnen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1