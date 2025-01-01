Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 16
45 Min.Ab 12

Auf der Suche nach einem kleinen Jungen in einem verlassenen Waldstück, finden die Beamten ein ausgebranntes Auto sowie einen ohnmächtigen Mann. - Eine Partylocation wird vor Beginn einer Geburtstagsparty verwüstet. - Verwüstete Verkaufsstände und gestohlene Geldkassen verschwinden von einem Flohmarkt im Kindergarten. - Der Vermieter eines Mehrfamilienhauses wird bestohlen. Er beschuldigt eine ehemalige Mieterin, doch diese beteuert ihre Unschuld ...

