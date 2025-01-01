Auf Streife
Folge 10: Das letzte Eichhorn
45 Min.Ab 12
Bei einem Einbruch in einen Handyladen wird das Nachbarsmädchen von dem Täter über Nacht eingesperrt. - Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle bemerken die Beamten eine junge Frau, die stark alkoholisiert ist. Zu allem Überfluss scheint sie im Vorfeld einen Unfall gebaut zu haben! - In einem Sportvereinsheim wird ein Luftgewehr geklaut und prompt auf einen Mann geschossen. - Die Beamten werden wegen eines gestohlenen Schafs alarmiert.
Weitere Folgen in Staffel 9
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1