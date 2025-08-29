Freiheit den Fellnasen!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 5: Freiheit den Fellnasen!
45 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 12
Als eine Frau einen Einbrecher in ihrer Wohnung vermutet, alarmiert sie die Polizei. Diese entdecken dort allerdings einen fremden Hund, der vermisst wird. - Ein 13-Jähriger wird von einer Angestellten beim Stehlen erwischt. Daraufhin flüchtet er ... - Ärger an der Waschanlage: Ein Mitarbeiter und der Chef persönlich liefern sich einen waschechten Streit. - Ein Pärchen streitet so laut, dass die Polizei eingreifen muss. Als die Beamten eintreffen, staunen sie nicht schlecht.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1