Auf Streife - Staffel 9 Folge 44
Folge 44: Die String-Theorie

44 Min. Ab 12

Ein verunfallter Wagen weckt die Aufmerksamkeit der Polizisten. Beulen und Blutspuren sind zu erkennen. Wo ist der Fahrer? - Bei einem Raubüberfall auf eine 35-Jährige hat es die Täterin auf die Lebensmittel-Tüten und Geld abgesehen. - Zwei Fahrradfahrer fahren ineinander, weil eine Schlange den Weg passiert. Während die eine Beteiligte ihre Aussage macht, ist der andere verschwunden! - Ein Streit unter Nachbarn endet blutig. War es der muskulöse Nachbar in rosafarbener Kleidung?

