Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Hartgeld Hinterhalt

SAT.1Staffel 9Folge 52
Der Hartgeld Hinterhalt

Der Hartgeld HinterhaltJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 52: Der Hartgeld Hinterhalt

44 Min.Ab 12

Ein Antiquitätenhändler findet eine verletzte Kundin, der man ihre wertvollen Münzen gestohlen hat. - In Begleitung zweier Beamten kehrt eine Frau zurück in ihre Wohnung, wo sie auf ihren gewalttätigen Ehemann trifft. - Ein junger Mann wird nach einer Veranstaltung völlig weggetreten vorgefunden. Seine Freundin ist verschwunden. - In einem verunfallten Wagen finden die Beamten Blutspuren und rätselhafte Fellreste. Keine Spur vom Fahrer?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen