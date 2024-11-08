Auf Streife
Folge 57: Alles fürs Kind
44 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Pöbelei und Einbruch: Ein Familienvater verliert nicht nur seinen Job, sondern auch seine Nerven. - Blutiger Liebesbeweis: Ein Schweineherz und ein großes Transparent zieren die Einfahrt eines Hauses. - Ein Sechsähriger mit sehr viel Bargeld löst einen Einsatz in einem Kiosk aus. Als er zu einem fremden Mann ins Auto steigt, sind die Beamten alarmiert. - Eine jähzornige Nachbarin hegt einen schweren Verdacht gegen eine Studentin und wirft ihre gesamte Wäsche in den Müll.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1