Auf Streife
Folge 59: Schock fürs Leben
44 Min.Folge vom 05.11.2024Ab 12
Eine Ladenbesitzerin wird von ihrer Angestellten ausgeraubt und bedroht. Die Beamten machen eine erschreckende Entdeckung. - Schwere Anschuldigungen: Die neue Frau des Vaters wird beschuldigt, seinem 13-jährigen Sohn Alkohol angeboten und ihn eingesperrt zu haben. - Einer Frau werden mehrere Kisten mit Sexspielzeug und teuren Dessous entwendet, ganz zur Freude einer Obdachlosen. - Verzweiflungstat: Die Einbruchsspuren in der Wohnung einer älteren Dame machen die Beamten stutzig.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1