Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Clean Bandit

SAT.1Staffel 9Folge 65
Clean Bandit

Clean BanditJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 65: Clean Bandit

45 Min.Ab 12

Medikamenten-Diebstahl in der Tierarztpraxis: Steckt die Helferin mit dem Täter unter einer Decke? - Das ernst gemeinte Duell zweier Ritterspielfans um eine Frau gerät aus den Fugen, als der Ex-Freund der holden Maid auftaucht. - Abgekartetes Spiel: Eine Angestellte wird von einem Kollegen beschuldigt, Firmengeheimnisse auszuplaudern. Dann wird er übergriffig. - Aufruhr an der Autobahnauffahrt: Die Beamten überführen mehr als nur einen Dieb.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen