Auf Streife
Folge 66: Ganz schön gerissen
44 Min.Ab 12
Auf Streifenfahrt werden die Polizisten von einer Joggerin angehalten. Im Wald hat sie zwei Männer mit einem Geldautomaten beobachtet. - Eine Schwangere bricht beim Brunch im Café zusammen: Wurde ihr Getränk gepanscht? - Als eine Mutter ihren Sohn bei ihrem Ex-Mann abholen will, ist ihr Junge gefesselt und sein Vater spurlos verschwunden. - Unnötige Racheaktion: Die Aufnahmen der Überwachungskamera sorgen nicht nur zwischen den Nachbarn für Ärger.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1