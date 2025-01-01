Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Ganz schön gerissen

SAT.1Staffel 9Folge 66
Ganz schön gerissen

Auf Streife

Folge 66: Ganz schön gerissen

44 Min.Ab 12

Auf Streifenfahrt werden die Polizisten von einer Joggerin angehalten. Im Wald hat sie zwei Männer mit einem Geldautomaten beobachtet. - Eine Schwangere bricht beim Brunch im Café zusammen: Wurde ihr Getränk gepanscht? - Als eine Mutter ihren Sohn bei ihrem Ex-Mann abholen will, ist ihr Junge gefesselt und sein Vater spurlos verschwunden. - Unnötige Racheaktion: Die Aufnahmen der Überwachungskamera sorgen nicht nur zwischen den Nachbarn für Ärger.

