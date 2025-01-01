Auf Streife
Folge 72: Grab der Liebe
45 Min.Ab 12
Angriff auf die Ex-Verlobte: Nach dem Verschwinden einer Frau machen die Beamten eine schockierende Entdeckung auf dem Friedhof! - Der Mitarbeiter eines Fahrservices ist mit seinem Auto verunglückt. Schuld sei die Mitfahrerin, die schwere Anschuldigungen gegen den Fahrer erhebt. - Verdacht auf Heiratsschwindel: Eine Frau wird bei ihrer eigenen Verlobungsfete bewusstlos aufgefunden! - Diebstahl im Friseursalon: Steckt der Azubi dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1