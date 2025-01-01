Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geliebtes Phantombild

SAT.1Staffel 9Folge 73
Folge 73: Geliebtes Phantombild

45 Min.Ab 12

Ein Phantombild eines angeblichen Sexualstraftäters kursiert in einer Wohnsiedlung. - Als eine Frau beklaut wird, sind sofort zwei Zeugen zugegen. Das Kuriose: Alle Aussagen widersprechen sich! - Ein vermeintlicher Diebstahl wird zur Nebensache, als die Beamten auf ein streitendes Paar aufmerksam werden. - Die Polizei wird in das vegane Café zweier Schwestern gerufen. Den tierlieben Frauen wurde ein blutverschmiertes Paket mit einem scheinbar toten Hasen zugestellt.

SAT.1
