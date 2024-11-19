Zum Inhalt springenBarrierefrei
Er hatte nur noch Schuhe an

SAT.1Staffel 9Folge 74vom 19.11.2024
Er hatte nur noch Schuhe an

Folge 74: Er hatte nur noch Schuhe an

44 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12

Satte 1,7 Promille: Ein nackter Fahrradfahrer hält die Beamten auf Trab. Aus einem Keller wurde Werkzeug gestohlen, doch die Diebe haben es nicht auf die Eisenwaren, sondern auf etwas ganz anderes abgesehen ... Väterlicher Vergeltungsakt: Eine Schrottplatzbesitzerin wird Opfer eines Überfalls. Kurzerhand macht ihr Vater sich selbst zum Täter auf! Eine Frau hält einen Fremden fest, der im Auto ihrer Tochter festgekettet wurde. Allerdings ist diese spurlos verschwunden.

