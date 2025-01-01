Auf Streife
Folge 75: Dämona Lisa
44 Min.Ab 12
Ein trockener Alkoholiker hat sich nach einem Brunch nicht mehr unter Kontrolle. Alles spricht dafür, dass er vorsätzlich abgefüllt wurde! Ein vermeintlich gehackter Computer und Stalking-Hinweise in der Wohnung versetzen eine junge Frau in Angst und Schrecken! Vor einem Hof kommt es zu einem Auffahrunfall: Eine Frau ist während der Fahrt mit Tomaten beworfen worden! Aufgebrachte Schreie im Mehrfamilienhaus: Ein mutmaßlicher Einbrecher versucht in eine Wohnung einzudringen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1