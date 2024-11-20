Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Naturalien und Hasch-Lollys

SAT.1Staffel 9Folge 80vom 20.11.2024
Folge 80: Naturalien und Hasch-Lollys

44 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12

Passantin von Auto erfasst: Die Fahrerin führt keine gültigen Papiere mit sich und macht den Beamten ein anstößiges Angebot! - Aufregung im Sonnenstudio: Die Beamten werden Zeuge einer Vergeltungsaktion und müssen auch einen Schutzgelderpresser überwältigen! - In einer Waschküche streiten sich zwei Frauen: Einer von ihr wurde die Wäsche geklaut. - Eine Frau ruft gegen den Willen ihres Bruders die Polizei, als dieser mit einer auffälligen Verletzung zu ihr kommt.

