Aus dem Tagebuch eines Uber Fahrers
Folge 1: Bist du Ben?
27 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12
Uber-Fahrer Ben gibt alles für seine verehrten Fahrgäste. Unter anderem hilft er einem Drogendealer bei der Jobsuche, anstatt sich um seinen eigenen Liebeskummer zu kümmern. Die schwangere Nadja will nichts mehr von ihm wissen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Aus dem Tagebuch eines Uber Fahrers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Bon Voyage Films