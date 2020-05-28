Aus dem Tagebuch eines Uber Fahrers
Folge 5: Du hast keine Ahnung!
27 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12
Als Ben sich Fragen über seine Vaterrolle stellt, erhält er während einer aufregenden Fahrt überraschende Antworten. Außerdem hat eine Kollision mit einem ehemaligen Gefängnisinsassen nervenzerreißende Folgen für Ben und seinen Gast.
Genre:Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Bon Voyage Films