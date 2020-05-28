Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynStaffel 1Folge 4vom 28.05.2020
Folge 4: Gib mir mein Herz zurück

26 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12

Während seiner Schicht als Uber-Fahrer muss Ben sich mit Beziehungsschwierigkeiten auseinandersetzen und er lernt einen Hund mit einem außergewöhnlichen Musikgeschmack kennen. Danach will er Nadja mit einem Geschenk zurückgewinnen.

