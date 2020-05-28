Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aus dem Tagebuch eines Uber Fahrers

JoynStaffel 1Folge 3vom 28.05.2020
Folge 3: Inklusionstinder

26 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12

Nach einer Extremsituation als Uber-Fahrer muss Ben sich auf Nadjas Party mit ihrer besten Freundin herumschlagen. Später nimmt er Nadjas kleinen Bruder Kai mit, der Drogen transportieren will. Ben entscheidet, ihm eine Lektion zu erteilen.

