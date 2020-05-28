Aus dem Tagebuch eines Uber Fahrers
Folge 3: Inklusionstinder
26 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12
Nach einer Extremsituation als Uber-Fahrer muss Ben sich auf Nadjas Party mit ihrer besten Freundin herumschlagen. Später nimmt er Nadjas kleinen Bruder Kai mit, der Drogen transportieren will. Ben entscheidet, ihm eine Lektion zu erteilen.
Genre:Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Bon Voyage Films