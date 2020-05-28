Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aus dem Tagebuch eines Uber Fahrers

JoynStaffel 1Folge 2vom 28.05.2020
27 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12

Ben erlebt einen ereignisreichen Tag. Unter anderem soll er eine luxuriöse Villa hüten und bietet Paartherapie auf dem Rücksitz an. Außerdem erlebt er eine Rundreise durch Hamburg mit einer Frau, die eine schwere Diagnose erhalten hat.

