Aus dem Tagebuch eines Uber Fahrers
Folge 6: White Russian
27 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12
Während einer langen Halloween-Nacht in Hamburg wird Ben auf die Probe gestellt. Zuerst muss er Kai aus der Klemme helfen und dann ruft Nadjas beste Freundin Kerstin an. Nadjas wehen haben begonnen und Ben will die Geburt auf keinen Fall verpassen.
