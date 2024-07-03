Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 13: Ausnahmezustand
44 Min.Folge vom 03.07.2024Ab 12
Während sich die "Poseidon Crew" trotz höchster Waldbrandgefahr in den Busch traut, um Gold zu suchen, fragen sich die "Gold Gypsies", ob ihre neue Schürfstelle genügend Gold abwerfen wird.
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Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-7, Season 9-10: DCD Rights Ltd.