Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 7: Müll ist auch nur Gold
44 Min.Folge vom 26.06.2024Ab 12
Als die Dust Devils die ersten Tonnen Erde aus dem Abraum einer Goldmine durch die Goldwaschanlage schicken, staunen sie nicht schlecht, was diese so alles ausspuckt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.