Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 14: Unter Strom
44 Min.Folge vom 03.07.2024Ab 12
Die "Dust Devils" werden zunehmend nervöser, denn die Stromversorgung ihrer Goldwaschanlage bricht immer wieder zusammen. Unterdessen ärgern sich die "Victoria Diggers", da sie nur kleine Goldpartikel ausgraben, die ihre Kosten nicht decken.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.