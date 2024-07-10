Am Ende der DurststreckeJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 17: Am Ende der Durststrecke
44 Min.Folge vom 10.07.2024Ab 12
Während die "Gold Timers" aufgrund der großen Hitze Nachtschichten schieben, ist die "Poseidon Crew" ganz heiß auf die Arbeit auf dem neuen Schürfgrund.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.