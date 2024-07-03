Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 15: Vom Pech verfolgt
44 Min.Folge vom 03.07.2024Ab 12
Für Chris und Greg läuft es gerade ziemlich mies: Um an potenzielles Gold zu kommen, müssen sie auf ihrem neuen Schürfgrund zunächst mühevoll eine harte Kalksteinschicht durchbrechen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.