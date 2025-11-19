Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Eine neue Saison und große Erwartungen

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 1vom 19.11.2025
Eine neue Saison und große Erwartungen

Eine neue Saison und große ErwartungenJetzt kostenlos streamen

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 1: Eine neue Saison und große Erwartungen

45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Ein neues Team an Goldsuchern geht ins Rennen: Die Gold Devils bestehen aus Paul Mackie und den Minenbesitzern Melanie Wood und Alex Stead. Sie haben wertvolle Gerätschaften und ein riesiges Grundstück, das darauf wartet, bearbeitet zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Kabel Eins Doku
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Alle 4 Staffeln und Folgen