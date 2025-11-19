Eine neue Saison und große ErwartungenJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 1: Eine neue Saison und große Erwartungen
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Ein neues Team an Goldsuchern geht ins Rennen: Die Gold Devils bestehen aus Paul Mackie und den Minenbesitzern Melanie Wood und Alex Stead. Sie haben wertvolle Gerätschaften und ein riesiges Grundstück, das darauf wartet, bearbeitet zu werden.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.