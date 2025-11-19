Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 19: Shanes letzte Saison
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
In dem tropischen Klima von North Queensland erleben Jacqui und Andrew einen großen Rückschlag. Das Saisonende wird von einem Monsun begeleitet, und diese Aussichten erhöhen den Druck auf das Goldsucher-Paar.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
