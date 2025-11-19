Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mann vermisst

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 5vom 19.11.2025
Folge 5: Mann vermisst

45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

In der rauen Gegend rund um Pilbara begegnen die Ferals einer Giftschlange und widmen sich der zehrenden Goldsuche unter widrigen Umständen. Ein Mitglied des Teams verschwindet plötzlichim Outback. Anderenorts setzten Shane und Russell ihre selbstgebauten Gerätschaften ein, um Nuggets zu finden.

