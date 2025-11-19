Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 5: Mann vermisst
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
In der rauen Gegend rund um Pilbara begegnen die Ferals einer Giftschlange und widmen sich der zehrenden Goldsuche unter widrigen Umständen. Ein Mitglied des Teams verschwindet plötzlichim Outback. Anderenorts setzten Shane und Russell ihre selbstgebauten Gerätschaften ein, um Nuggets zu finden.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.