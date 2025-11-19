Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Staffel 8Folge 11vom 19.11.2025
Folge 11: Im Goldfieber

44 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Während Paul eine lange Strecke zurücklegen muss, um an neues Equipment zu kommen, macht die Technik den Ferals einen Strich durch die Rechnung. Probleme mit der Stromversorgung sowie drohendes Unwetter strapazieren die Nerven von Mel, Alex und Darren.

Kabel Eins Doku
