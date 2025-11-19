Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 10: Die blaue Ader
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Tief in den Bergen des Staates Victoria stößt die Poseidon Crew auf anspruchsvolles Gelände. Unterdessen freuen sich die Gold Devils über Hinweise, die ihnen zu einem millionenschweren Gehaltsscheck verhelfen könnten.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.