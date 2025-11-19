Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 17vom 19.11.2025
Folge 17: Ein goldenes Erlebnis

45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Mel von der Goldsuchertruppe Gold Devils steigt hinab in den Untergrund, um die Saison mit einem hoffentlich legendären Fund zu beenden. Die vielversprechenden Spuren führen sie jedoch in eine gefährliche Sackgasse.

Kabel Eins Doku
