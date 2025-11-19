Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 3: Nuggets oder nichts
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Die Ferals schließen einen Deal mit dem Minen-Baron Kim North und stehen nun unter Druck, die vereinbarte Menge Gold zu liefern. Brent und Ethan von der Poseidon Crew arbeiten zusammen, doch ihre Schwerpunkte unterscheiden sich. Brent fiebert auf den Riesenfang hin, während Ethan lieber kleine, aber konstante Mengen Gold abbauen möchte.
Weitere Folgen in Staffel 8
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.