Die blaue Ader

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 10vom 19.11.2025
Folge 10: Die blaue Ader

45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Tief in den Bergen des Staates Victoria stößt die Poseidon Crew auf anspruchsvolles Gelände. Unterdessen freuen sich die Gold Devils über Hinweise, die ihnen zu einem millionenschweren Gehaltsscheck verhelfen könnten.

