Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 12vom 19.11.2025
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

In der entlegenen Region rund um Kimberley kommen Alan und Salty mit ihrer Goldsuche nicht voran. Indes versuchen Vince, Bibi und Murray im verregneten Victoria ihr Glück auf neuem Land.

