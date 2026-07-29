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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Das verlorene Gold

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 13vom 29.07.2026
Das verlorene Gold

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 13: Das verlorene Gold

45 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Das Team der Gold Devils beklagt den Ausstieg eines Mitglieds, während Jacqui und Andrew eine Nachtmission vorbereiten, bei der verlorenes Gold wieder zum Vorschein kommen soll.

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