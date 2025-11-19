Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 14: Irgendwo im Nirgendwo
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Das Team der Gold Devils hat eine neue potenzielle Goldader im Visier. Während Alan und Salty tief in die Wildnis von Kimberley dringen, haben Shane und Kate ein Wasserproblem.
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
12
