Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 2: Rekordverdächtig
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Die Gold Devils müssen ihr tonnenschweres Gerät an eine andere Stelle bewegen, die auf mehr Gold hoffen lässt. In Victoria holen sich die Anfänger Vince und Bibi Rat von einem erfahrenem Goldsucher. Ihr Vorhaben ist riskant: Wenn sie kein Edelmetall finden, muss Vince zurück in seinen alten Job.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.