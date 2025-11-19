Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Das Ende einer langen Saison

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 20vom 19.11.2025
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Volle Kraft voraus: Alle Goldsucher-Teams fiebern einem hoffentlich erfolgreichen Ende der Saison entgegen. Unter dem Druck brechen aber manche Mitglieder zusammen, und der Rest der Mannschaft muss die zusätzliche Arbeit schultern.

