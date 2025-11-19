Das Ende einer langen SaisonJetzt kostenlos streamen
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 20: Das Ende einer langen Saison
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Volle Kraft voraus: Alle Goldsucher-Teams fiebern einem hoffentlich erfolgreichen Ende der Saison entgegen. Unter dem Druck brechen aber manche Mitglieder zusammen, und der Rest der Mannschaft muss die zusätzliche Arbeit schultern.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.