Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 8vom 19.11.2025
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

In der Region Pilbara sind Alan und Salty auf dem Weg zu einem entlegenen Gebiet, das Gold beherbergen soll. Die Ferals stellen indes Überwachungskameras auf, um Plünderer zu identifizieren.

Kabel Eins Doku
