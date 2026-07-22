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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Vom Regen in die Taufe

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 9vom 22.07.2026
Vom Regen in die Taufe

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 9: Vom Regen in die Taufe

44 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Tief im Outback weiß sich Shane aus einer brenzligen Situation herauszuhelfen. Unterdessen stoßen die Gold Retrievers auf eine goldreiche Quarzader, der zu folgen sich lohnen könnte.

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